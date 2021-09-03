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50 قتيل وعشرات الإصابات في هجوم مسلح على سد النهضة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 قامت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الجمعة، بشن هجومًا مسلحًا استهدف سد النهضة، مما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات "تيجراي" والجيش الإثيوبي خلفت العشرات من الإصابات والقتلى

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الجيش، إن 120 فردا من قوات جبهة الـ"تيجراي" استهدفت بناء سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت وكالة الأنباء عن منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة "متكل" بإقليم بني شنقول غومز، العقيد سيف إنجي، أن 50 قتيلا قد سقطوا بينما أصيب 70 آخرون بجروح خطيرة.

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