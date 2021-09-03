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"البحوث الزراعية": بدء إنتاج 3 ألوان من القطن (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى العالم من حيث الجودة والصفات المميزة وذلك بتقرير الجنة الدولة للقطن.

وأضاف "عبد العظيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الجمعة أن القطن المصري يأتي في صدارة الأقطان على مستوى العالم وذلك بفضل إنتاج بعض الأصناف ذات الإنتاجية العالية التي استطاعت أن تقوم بها وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن مصر شاركت في المبادرة الدولية لإنتاج القطن النظيف بهدف فتح أسواق أخرى للمنتج المصري من الأقطان، موضحًا أنه تم البدء في إنتاج 3 ألوان مختلفة من القطن الملون تتمثل في القطن البني الفاتح والغامق والقطن الأخضر.

وأكد أنه من مميزات القطن الملون أن خيوطه لا يتم صباغتها، ويقاوم البكتيريا، حيث زاد عليه الطلب من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي تطب كميات كبيرة من هذه الأقطان الملونة لأن هناك دراسات أثبتت أن صباغة الأقطان بعد غزلها تسبب حساسية للجسم.

وشدد وكيل مركز البحوث بوزارة الزراعة على أن الوزارة ليس لديها أي مشكلة في زراعة أي مساحات من القطن الملون وتوفير أي كمية بذور من هذه السلالات لزراعاتها والتوسع فيها حال وجود خطة متكاملة بالنسبة للصناعة مبنية على الطلب العالمي والمحلي.

الكلمات المفتاحية

انتاج القطن الملون البحوث الزراعية

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