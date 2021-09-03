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عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من استمرار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالفترة المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بيبو يدرس بقوة إلغاء لجنة التخطيط أو تقنين عملها داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، أن الخطيب يرى أن اللجنة لم تقدم المطلوب منها حتى الآن واستمرارها ليس له أي جدوى، حيث يفكر في إعادة لجنة الكرة مرة أخرى.

وتابع: "اللجنة دخلت في خلافات متعددة مع بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة الماضية بعدما رفضت عدة ترشيحات للتعاقد معها، وهو الأمر الذي جعل موسيماني يشكو الأمر إلى الإدارة الحمراء".

واختتم: "من المقرر أن تقدم لجنة التخطيط تقريرها الأخير عن أعمالها بالفترة الأخيرة، ومن ثم يتخذ مجلس إدارة النادي القرار النهائي والمناسب سواء باستمرارها أو إلغاء اللجنة ككل".

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