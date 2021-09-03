دبلوماسي سابق يوضح أهداف وأهمية قمة الاتحادية (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بقصر الاتحادية، جاءت في توقيت مناسب لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الثلاث دول، مؤكدًا أن هناك أهداف واضحة ومحددة لهذه القمة.



وأضاف "هريدي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن القسم الأول من هذه القمة تناول المبادئ العامة والثوابت الوطنية والقومية التي تحكم الموقف المصري والأردني والفلسطيني بالنسبة للأسس المشروعة لتسوية القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن القسم الثاني منها سلط الضوء على التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات سواء الفلسطينية الإسرائيلية أو الفلسطينية الأمريكية في ضوء تطورات القمة الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت الأسبوع الماضي واللقاء الذي تم بين محمود عباس أبو مازن مع وكيل لجنة الدفاع الإسرائيلي وهذا أول لقاء على مستوى رفيع بين الجانبين منذ عام 2010.



وأوضح أنه تم بحث الأمور الآنية المتاحة تمهيدًا لتحويل اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وتفعيل كل الاتفاقيات التي تنسحب على المصالحة الفلسطينية وتسوية ملف تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبدء جهود إعادة اعمار قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي.

