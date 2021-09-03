حكام الفيوم يواصلون الاستعداد لاختبارات "وارنر تيست" (صور)



كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد رئيس اللجنة قد أسندت لحكام الفيوم الموسم الماضى إدارة المباريات الهامة والتى تحدد مصير الفرق فى القسم الثانى لمجموعة الصعيد هبوطا وصعودا.



ووضعت اللجنة الرئيسية ثقتها فى لجنة الحكام الجديدة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة عضو اللجنة وحكام منطقة الفيوم وتم اختيار الحكم عمرو رمضان والمساعدين ومصطفى حسن ورجب محمد لأدارة المباريات الهامة وفرق المقدمة فى الدورى الممتاز الأهلى والزمالك وبيراميدز وإدارة المباريات الهامة فى دورى القسم الثالث فى منطقتى الجيزة والقاهرة وتم اختيار طاقم تحكيم فيومى ضم كل من عمرو رمضان ومصطفى حسين وشريف حسن لإدارة اهم مباريات دورى القسم الثالث بمجموعة الفيوم وبنى سويف وهى مباراة طاميه وابشواى والتى اقيمت على ملعب ابشواى وانتهت بفوز فريق طاميه بهدفين نظيفين وصعودها للقسم الثالث وهبوط فريق ابشواى الى القسم الرابع.



كما تم ولأول مرة فى تاريخ المحافظة وبالتنسيق مع منطقة منطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن احمد صبرى البكباشى اختيار حكام منطقة الفيوم لادارة مباريات دورة الترقى للقسم الرابع ،



وصرح الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة ان 5 من حكام الفيوم شاركوا العام الماضى فى ادارة مباريات الدورى الممتاز عمرو رمضان حكم مساعد فار ومصطفى حسين ورجب محمد مساعدين وكل من بدوى ابراهيم وعلاء صبرى صادق حكم رابع.



يأتي ذلك بالإضافة لوجود حكام صاعدين ينتظرهم مستقبل كبير مثل علاء صبرى واحمد جمال والذين أداروا مباريات هامة فى كاس مصر ودورى القسم الثانى واسلام موسى واحمد ربيع وعلاء جمال خفاجة وحكام مساعدين هشام صبرى وكيرلس نزيه واحمد انور واسلام ضياء وبسام عبد المهيمن وحسام عشرى وشريف حسن واحمد حسين واحمد ميلاد.



وهناك عدد من حكام الدرجة الثانية التى سوف يتم اسناد مباريات لهم فى الموسم القادم لصقلهم والدفع بهم فى مباريات القسم الثالث والثانى.



وقدم"صادق " الشكر الى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، نائب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن محمد فاروق والكابتن فهيم عمر أعضاء اللجنة على ثقتهم فى لجنة الحكام الفرعية بالفيوم وحكام المنطقة.



يواصل حكام كرة القدم بمحافظة الفيوم، استعدادهم للموسم الجديد تحت إشراف لجنة الحكام الفرعية برئاسة الكابتن شعبان صادق وعضوية الكابتن سيد الشورة.الحكام يؤدون تدريباتهم فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم استعدادا لإجراء اختبارات "وارنر تيست" والتى من المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة القادمة عقب الكشف الطبى مباشرة ".