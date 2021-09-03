إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب ثلاثة أشخاص بطريق الفيوم القاهرة إثر اصطدام سيارة نصف نقل بتوكتوك أثناء قطع الطريق على السيارة النقل بالطريق السريع مما أدى لإصابة قائد التوكتوك واثنان كانو معه في حالة خطيرة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد حافظ الحنبولي مٱمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابات لثلاثة أشخاص بطريق الفيوم القاهرة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة نصف نقل بتوكتوك وإصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

