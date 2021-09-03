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عبدالمنعم سعيد: القضية الفلسطينية حاضرة دائما على مائدة القاهرة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن تحركات مصر الخارجية خلال الشهور الماضية سنجد أنها تستهدف تحقيق الاستقرار في الإقليم، وحاضرة على مائدة كل الأمور المتعلقة بالمنطقة.

وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دائما على مائدة القاهرة، حيث تعمل مصر على حل الانقسام الفلسطيني بشكل مستمر، مضيفا أن تحركات مصر دائما في الخارج هدفها تجاوز كافة الأزمات في المنطقة.

وأضاف أن البيان الختمامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية خرج بكافة التوصيات المتعلقة بعملية السلام في فلسطين، معلقا: " عملية السلام تكون "طوبة وراء طوبة"، وتستغرق وقت وخطوات متتالية"، منوها بأم دول الجوار العربي قادرة على تغيير الأمور في القضية الفلسطينية.

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