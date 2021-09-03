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زعيم المعارضة التركي يهاجم أردوغان بسبب سياساته الخاطئة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد زعيم المعارضة التركي، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو،، أن فواتير الكهرباء التي تصدرها الحكومة التركية للمواطنين تدل على وجود سرقة علنية في تلك الفواتير، مطالبًا أردوغان بألا ينسى إغلاق أنوار قصره الذي يتألف من 1150 غرفة.

 

وكذّب كليتشدار أوغلو، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تشهد نموًا جديدًا بفواتير كهرباء المواطنين. ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «آي بي سي جازته».

 

 وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»  موجهًا حديثه لأردوغان: «بينما أنت تغيظ الشعب دائمًا، كل همهم هو التفكير في دفع أموال فواتير الكهرباء».

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