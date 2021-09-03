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فان جال: تنتظرنا مهمة صعبة أمام الجبل الأسود

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
توقع لويس فان جال مدرب هولندا مواجهة صعبة أخرى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم عند استضافة الجبل الأسود في أيندهوفن يوم السبت بعد التعادل 1-1 في النرويج يوم الأربعاء.

ويعتقد المدرب المخضرم، الذي يقود منتخب بلاده لفترة ثالثة، أن منتخب الجبل الأسود سيكون متحفزا في لقاء السبت بالمجموعة السابعة.

وانتزعت الجبل الأسود تعادلا متأخرا 2-2 من تركيا متصدرة المجموعة يوم الأربعاء بينما عانت هولندا للخروج بنقطة من النرويج.

وبعد أربع جولات تحتل هولندا المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطة خلف تركيا وتتساوى مع الجبل الأسود والنرويج.

وأبلغ فان غال مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: أعتقد أن فريق الجبل الأسود يتمتع بالإبداع والمهارات ويملك لاعبين أذكياء وسيصعب الأمور علينا مثلما فعلت النرويج لكننا تدربنا على ذلك.

وأضاف: أعتقد أنهم سيتركون مساحات أكبر من النرويج لكنهم سيلعبون بحافز إضافي لأنهم يواجهون هولندا. ستكون مواجهة صعبة وسنقاتل خلال 90 دقيقة.

وسيستعيد فان غال المدافع ماتيس دي ليخت بعد الإيقاف لكن سيغيب دالي بليند بينما رفض المدرب الحديث عن تغيير محتمل بالدفاع أو بنظام اللعب قائلا: لا أريد أن يعرف مدربهم أكثر مما يعرف بالفعل.

وعاد فان غال (70 عاما) لقيادة هولندا خلفا لفرانك دي بور الذي استقال عقب الخروج من دور 16 ببطولة أوروبا في يونيو.

وفي فترته السابقة احتلت هولندا المركز الثالث بكأس العالم 2014 في البرازيل.

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