خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

اقترب النادى الأهلى، من حسم خامس صفقاته الصيفية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين.





وبات الأهلي قريبا من التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مسئولو الطلائع، ان الأهلى فتح باب المفاوضات مع الحارس محمد بسام للحصول على خدماته".

وأوضح، أن هناك بالفعل تواصل من جانب إدارة النادى الأهلى مع الحارس، وأيضًا مع إدارة طلائع الجيش، وننتظر العرض الرسمى لدراسته.

ويسعى جهاز الكرة فى صفوف النادى الأهلى للتعاقد مع حارس مرمى مميز، من أجل معاونة محمد الشناوى على مدار الموسم.