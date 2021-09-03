بايونيرز يواصل ودياته ويتغلب على شبان بدواى



حقق بايونيرز الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى فوزا وديا عصر اليوم على حساب شبان بدواى بهدف وحيد فى المباراة التى أقيمت بستاد شربين الرياضى.



وسجل هدف بايونيرز الوحيد اللاعب سيف مرعى ناشئ الزمالك وهو نجل المدير الفنى للفريق مصطفى مرعى والذى نجح فى قيادة فريقه للصعود للقسم الثانى بالموسم الماضى.



ودية اليوم هى الرابعة لفريق بايونيرز ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



ونجح بايونيرز فى الفوز على ميجاسبورت ثم التعادل بهدف لمثله أمام الخيارية ثم الفوز أمس على بلقاس بهدفين مقابل هدف.



ويشارك بايونيرز بالموسم الكروى الجديد بالقسم الثانى لأول مرة منذ تأسيس النادى حيث إنضم لمجموعة بحرى والتى تضم أندية بحرى والإسكندرية ومطروح.