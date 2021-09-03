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أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران البوستر الرسمي لفيلم عروستي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
منار داود
في تعاونهما الأول معًا، تصدر النجمان أحمد حاتم وجميلة عوض البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا عروستي للمخرج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دور العرض.

قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا يظهر البوستر الرسمي لفيلم عروستي، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخنًا وقلمًا، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

تم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلًا حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

وبالإضافة لـأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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