لافيينا يفوز بثنائية على المجد السكندري وديا





نجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضى أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فى تحقيق فوز بنتيجة 1 / 2 على المجد السكندرى بالمباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بمعسكره المغلق بالأكاديمية البحرية فريق لاڤيينا .



واحرز اهداف لافيينا الثنائى رجب مارو ومحمد عصام .



وكان لافيينا قد تعادل انام سبورتنج بنتيجة 3/3 فيما خسر بهدف نظيف أمام بروكسي .



ويقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادى لاڤيينا الرياضى أحد فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث معسكره المغلق والمعتقد بالاكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم القادم .



وكان لاڤيينا قد خاض ثلاث مباريات خلال شهر أغسطس الحالى أمام أندية الترسانة وفاز لافيينا 1/4 وامام نادى النهضة السعودي وفاز لافيينا 2/3 وامام نادى ملوى وخسر لاڤيينا 0/2 قام خلال المبارايات الجهاز الفني بقيادة الدكتور عطية السيد بتجربة جميع اللاعبين لاختيار أفضل العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين .