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لافيينا يفوز بثنائية على المجد السكندري وديا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


نجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا الرياضى أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث فى تحقيق فوز بنتيجة 1 / 2 على المجد السكندرى بالمباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بمعسكره المغلق بالأكاديمية البحرية فريق لاڤيينا .

واحرز اهداف لافيينا الثنائى رجب مارو ومحمد عصام .

وكان لافيينا قد تعادل انام سبورتنج بنتيجة 3/3 فيما خسر بهدف نظيف أمام بروكسي .

ويقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادى لاڤيينا الرياضى أحد فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث معسكره المغلق والمعتقد بالاكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم القادم .

وكان لاڤيينا قد خاض ثلاث مباريات خلال شهر أغسطس الحالى أمام أندية الترسانة وفاز لافيينا 1/4 وامام نادى النهضة السعودي وفاز لافيينا 2/3 وامام نادى ملوى وخسر لاڤيينا 0/2 قام خلال المبارايات الجهاز الفني بقيادة الدكتور عطية السيد بتجربة جميع اللاعبين لاختيار أفضل العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين .

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