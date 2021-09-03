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محمد الباز: "الإخوان عاملين زي اللي حاطين سجادة صلاة على مدخل بيت دعارة"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد الباز، إن الحرب الإعلامية على مصر متواصلة ولم تقل، معلقا: "حاليا الحرب ناعمة وليست خشنة كما كان يحدث في السابق".

وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن هناك صفحة إخوانية على الفيسبوك يطلق عليها "تفنيد" ترفع شعار "نتتبع.. نتحرى.. نفند"، وهى تهتم بالشأن المصري بنسبة 100%، كاشفا أن الصفحة تأسست في مارس 2021، وتم تغيير اسمها في 6 إبريل.

وأضاف أن هناك شخصين يديروا الصفحة من بريطانيا، لافتا إلى أن الصفحة تستهدف التشكيك في كل تصريحات المسئولين، ونشر الادعاءات على الوضع المصري، مركدا أن كل من يدير هذه الصفحة هو عدو، معلقا: "الإخوان عاملين زي اللي حاطين سجادة صلاة على مدخل بيت دعارة".

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