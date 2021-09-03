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رسالة شكر من حسام موافي للمستشار عدلي منصور (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:49 م
شيماء حسن
وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الشكر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق بعد مشاركته في افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي.

وتابع "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن مستشفى المنيل الجامعي حصلت على تبرع، لإنشاء وحدة القسطرة.

وأشار إلى أنه تحدث إلى المستشار عدلي منصور ووجه له دعوة بالمشاركة في افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، وقام بتلبية الدعوة وحضر بالفعل.

وأوضح أنه لم يتمالك دموعه عند افتتاح وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، موضحًا أن الشخص صاحب التبرع طلب منه إخفاء اسمه.

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