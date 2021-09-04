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الليلة ولاول مرة إذاعة حفل السوبر ستار تامر حسني بالساحل بقناة المحور
السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:02 ص
منار داود
تعرض قناة المحور ولاول مرة في الحادية عشر والنصف مساء اليوم الجمعة أضخم حفل غنائى لنجم الجيل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي عبر شاشة التليفزيون من خلال قناة المحور، وسط تظاهرة واحتفالية رائعة حيث امتلأ المسرح الروماني باكمله وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم والمشاهير في مصر والوطن العربي
وحقق النجم تامر حسنى، هذا الصيف الكثير من الانجازات والنجاحات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث قدم أكثر من حفل ناجح ومميز جدا فى الساحل الشمالى والعلمين، وأيضا فى أبو ظبى بالإمارات، وجدة بالسعودية، وفى كل الحفلات تم رفع لافتة "كامل العدد".
ومع كل حفل يقدمه العالمى تامر حسنى، يبهر الجمهور على المسرح بأسلوب دخوله العالمي، وتقديمه تقنيات حديثة عالميا يحرص على تنفيذها فى كل حفل، تحاكى حفلات كبار نجوم هوليوود، حيث يبذل تامر مجهودا ضخما فى كل حفلاته لتخرج بشكل خاص ومميز
كما حقق تامر حسني نجاحا جماهيريًا كبيرا من خلال قيام " مش انا " والذي نال استحسان الجماهير والنقاد وايرادات ضخمة داخل مصر وفي ارجاء الوطن العربي
وحقق النجم تامر حسنى، هذا الصيف الكثير من الانجازات والنجاحات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث قدم أكثر من حفل ناجح ومميز جدا فى الساحل الشمالى والعلمين، وأيضا فى أبو ظبى بالإمارات، وجدة بالسعودية، وفى كل الحفلات تم رفع لافتة "كامل العدد".
ومع كل حفل يقدمه العالمى تامر حسنى، يبهر الجمهور على المسرح بأسلوب دخوله العالمي، وتقديمه تقنيات حديثة عالميا يحرص على تنفيذها فى كل حفل، تحاكى حفلات كبار نجوم هوليوود، حيث يبذل تامر مجهودا ضخما فى كل حفلاته لتخرج بشكل خاص ومميز
كما حقق تامر حسني نجاحا جماهيريًا كبيرا من خلال قيام " مش انا " والذي نال استحسان الجماهير والنقاد وايرادات ضخمة داخل مصر وفي ارجاء الوطن العربي