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الباز: علاء صادق أحد أسباب الفتنة الرياضية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد الباز، إن الإعلام هو السبب الرئيسي في صناعة الفتنة الرياضية، معلقا: "الإعلام عندنا عبارة عن فريق أهلاوي وآخر زملكاوي".

وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن السوشيال ميديا تعد ذراع قوي لصناعة الفتنة الرياضية، مضيفا أن علاء صادق واحد من أسباب صناعة الفتنة الرياضية ويتم تغذية "صادق" بمعلومات من مسئولين في مصر في الأندية المصرية.

وأضاف، "المسئول مش هيطلع يقول الكلام فبيسربه لعلاء صادق"، مطالبا الجمهور بالتحلي بالهدوء، متسائلا: "ما الأزمة في فوز الزمالك ببطولة الدوري؟".

الكلمات المفتاحية

محمد الباز علاء صادق السوشيال ميديا

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