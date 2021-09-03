Advertisements

انخفاض حجم التمويلات العقارية بالسعودية خلال يوليو الماضي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 08:50 م
التمويل العقاري
التمويل العقاري
الفجر الاقتصادي

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.4 مليار ريال خلال شهر يوليو 2021 بانخفاض قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

 

ومقارنة بشهر يونيو 2021، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 890 مليون ريال، واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي بقيمة 6.57 مليار ريال وبنسبة 78%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.48 مليار ريال ثم الأراضي بـ345 مليون ريال

 

فقا للبيانات الصادرة عن "ساما"، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يوليو 2021 نحو 18.5 ألف عقد، بانخفاض قدره 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.


أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

09:01 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements