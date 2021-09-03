انخفاض حجم التمويلات العقارية بالسعودية خلال يوليو الماضي

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 8.4 مليار ريال خلال شهر يوليو 2021 بانخفاض قدره 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ومقارنة بشهر يونيو 2021، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 890 مليون ريال، واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي بقيمة 6.57 مليار ريال وبنسبة 78%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.48 مليار ريال ثم الأراضي بـ345 مليون ريال