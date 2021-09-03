ضربة موجعة جديدة لمنتخب إسبانيا

غادر المهاجم جيرارد مورينو، معسكر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، إثر معاناته من آلام عضلية في الفخذ الأيمن، دون أن تكشف الفحوصات الأولية التي خضع لها الجمعة عن مدى الإصابة.

وكان مورينو شعر بآلام عضلية خلال الشوط الثاني من مباراة السويد بالأمس والتي انتهت بخسارة إسبانيا 2-1 ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وفقدانها لصدارة المجموعة.

وأدت الآلام التي شعر بها مهاجم فياريال لاستبداله (ق64) بأداما تراوري.

ورغم عدم اتضاح ماهية الإصابة، إلا أن المدير الفني للمنتخب، لويس إنريكي، قرر مغادرة مورينو للمعسكر وأن يعود إلى منزله "خشية تفاقم الإصابة".

ولم يستدع إنريكي أي لاعب آخر لدخول تشكيلة إسبانيا بدلاً من مورينو الذي سيغيب بالتالي عن مواجهتي جورجيا وكوسوفو بالتصفيات.