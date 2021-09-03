انفوجراف انفوجراف Advertisements عقوبات أميركية على شبكة استخبارات إيرانية تستهدف معارضي الخارج الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:01 م عقوبات أميركية على شبكة استخبارات إيرانية تستهدف معارضي الخارج أخبار تهمك عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي منذ حوالي 5 ساعات طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي منذ ثلث ساعة أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة منذ أقل من ساعة أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة منذ ساعتين و 22 دقيقة عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي منذ ساعتين و 17 دقيقة عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل منذ حوالي 22 ساعة فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد منذ ساعة و 20 دقيقة مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن منذ ساعتين و 49 دقيقة عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية منذ حوالي 6 ساعات صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل منذ حوالي 3 ساعات خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة منذ أقل من ساعتين بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي منذ حوالي 5 ساعات