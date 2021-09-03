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عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن البديل الأقرب لتعويض رحيل الجنوب أفريقي كيفن جانسون المدرب العام للمارد الأحمر السابق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لم تستقر على إسم بديل جونسون حتى الآن، مضيفا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني يفضّل الاستعانة ببديل أجنبي بدلا من المصري في ظل تواجد سامي قمصان بالجهاز.

وتابع، أن المرشّح المصري الأبرز لخلافة جونسون في القلعة الحمراء هو علاء ميهوب نجم الأهلي السابق وذالك بتوصية من لجنة التخطيط برائاسة محسن صالح بالإضافة لعدة رموز أخرى أبرزها رضا شحاته وهاني رمزي.

ومن المفترض أن ينتهي الأهلي من ملف المدرب العام خلال الأيام القادمة، وذالك عقب عودة موسيماني من بلاده جنوب أفريقيا مباشرة، في جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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