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عقبة: الحصول على لقاح كورونا واجب وطني

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية تقسم تحورات فيروس كورونا إلى مجموعتين وهما مثيرة للاهتمام والتي تستوجب الدراسة، أما المجموعة الأخرى تكون مثيرة للقلق والتي أثبتت الدراسات خطورتها.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن متحوري "دلتا وبيتا" يصنفان ضمن مجموعة التحورات المثيرة للقلق، لافتا إلى أن الحصول على لقاح كورونا أصبح واجب وطني حتى نحمي أنفسنا وأهلنا ولا نعطي للفيروس فرصة للتحور.

وأكد أن الحصول على لقاح كورونا يقلل من حدة الإصابات، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة لتجنب زيادة الإصابات.

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لقاح كورونا عقبة

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