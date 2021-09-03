حوار- ميكيسوني: حلم اللعب للأهلي تحقق.. وهذه تفاصيل علاقتي مع موسيماني

تحدث الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنتقل حديثًا لصفوف الأهلي قادمًا من سيمبا التنزاني عن انضمامه للقلعة الحمراء.

وأكد ميكيسوني» المنضم حديثا على سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاري والعالمي».‏

وأضاف ميكيسوني في بداية حديثه: « في البداية لا أجد كلمات أعبر بها عن مدى سعادتي التي لا توصف لتواجدي في النادي ‏الأهلي عملاق القارة وصاحب الألقاب والإنجازات التاريخية ، والأكثر ‏صعودا على منصات التتويج في إفريقيا، والمتوج بالمركز الثالث في مونديال العالم للأندية.. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا في هذا الكيان العملاق صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق».

الأهلي حلم

وعن سرعة موافقته على عرض الانضمام للأهلي قال ميكيسوني: « إذا توجهت بالسؤال إلى أي لاعب في قارة إفريقيا.. هل تريد اللعب للأهلي؟.. سيكون رده ‏بلا شك.. نعم.. أي لاعب يحلم بالتواجد في الأهلي، حتى يرتدي قميص النادي، ويكون جزءا في ‏صناعة المزيد من الإنجازات والألقاب، وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تدعم النادي».‏

التجربة الثالثة

وأضاف: «محطتي الحالية مع الأهلي هي التجربة الثالثة بالنسبة لي خارج موزمبيق، حيث سبق لي ‏اللعب في جنوب إفريقيا وتنزانيا واكتسبت المزيد من الخبرات، وأتمنى أن تكون تجربتي مع ‏الأهلي موفقة، وأن أكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق، وأساهم معهم في حصد الألقاب».‏

وبالنسبة لبدايته مع كرة القدم قال ميكيسوني: «بدأيتي في كرة القدم عندما كنت في المدرسة وأصبحت لاعبا محترفا في عام 2013، حيث ‏بدأت مسيرتي مع ‏نادي «أونياو دو سونغو» واستمريت معهم لمدة خمس سنوات، ثم خطوت أول خطواتي في مشواري ‏الاحترافي خارج موزمبيق بالانضمام لفريق صن داونز في جنوب إفريقيا لمدة 3 سنوات، ‏ثم عدت مرة أخرى إلى موزمبيق مع فريق «أونياو دو سونغو» ثم انتقلت ‏إلى سيمبا التنزاني، والآن أنا لاعب في صفوف الأهلي».‏

مرحلة صعبة

وتحدث ميكيسوني عن تجربته الاحترافية مع فريق صن داونز وقال: «تجربي مع صن داونز في جنوب إفريقيا كانت في غاية الصعوبة؛ لأنني لم أتأقلم على الأجواء ‏بالشكل الكافي.. ذهبت إلى هناك في سن ‏صغيرة، وواجهت صعوبات في التأقلم في بلد جديد ‏بالنسبة لي، لذلك كان الأمر بالنسبة لي صعبا للغاية».‏

وواصل: «عندما وصلت إلى صن داونز استقبلوني ‏بشكل جيد للغاية، وكان المدرب حينها هو بيتسو ‏موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي، وعندما رحلت عن الفريق تقبلت هذا الأمر، خاصة أنني ‏كنت صغير السن وقتها، وأحتاج إلى المزيد من الخبرة.. كان قرار الرحيل صعبا للغاية ولكنني ‏اتخذته؛ لأحصل على المزيد من الوقت في التواجد داخل الملعب والمشاركة، خاصة أن هذا هو ‏الطريق الوحيد للوصول إلى مستوى متميز».‏

بيتسو موسيماني

وعن علاقته بـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الحالي للأهلي قال ميكيسوني: «علاقتي بيتسو موسيماني، عندما كان مديرا فنيا لصن داونز، وأثناء تواجدي مع الفريق، كانت ‏جيدة للغاية واستمرت إلى وقتنا هذا.. أتذكر في إحدى المقابلات عندما سألوني عن المدرب ‏الذي ساعدني في النضوج كرويا والوصول إلى هذا المستوى قلت: موسيماني ..إنه ‏ساعدني ‏كثيرا أثناء فترة تواجدي في صن داونز. لقد جعلني لاعبا أفضل ولكن بشكل عام في ‏كرة القدم لن تحصل على كل شيء جيد، وأحيانا ستواجه ‏أوقاتا صعبة».‏

سر تألقي أمام الأهلي

وتحدث ميكيسوني عن سر تألقه مع سيمبا التنزاني أمام الأهلي قائلا: «مباراة الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الموسم ‏الماضي، كانت بطاقة تعارف بيني وبين جماهير الأهلي، كان لدى حماس كبير، وفي مثل هذه ‏المواجهات أمام الفرق الكبرى وأمام فريق بحجم وقيمة الأهلي، تحاول أن تبذل مجهودا ‏مضاعفا.. عليك أن تقدم أفضل ‏أداء لديك، وأن تظهر للجميع بأنك تستحق أن تكون جزءا من ‏هذا الفريق يوما ما».‏

وأضاف: «الأهلي فريق كبير، ويمتلك فلسفة جيدة للغاية لاسيما طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات ‏والتي تناسب أسلوبي، وهو ما يسهل بدايتي مع الفريق، ويساعدني أيضا على التطور وتقديم ‏أقصى مستوى؛ من أجل التواجد مع فريق بحجم الأهلي والذي سبق أن أكدت على أنني فخور ‏بالتواجد معه».‏

لهذا فضّلت الأهلي

وبالنسبة للعروض الاحترافية التي تلقاها، قبل الانضمام لصفوف الأهلي قال ميكيسوني: «تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وتحدثت مع وكيلي أكثر من مرة في هذا ‏الشأن، وبعد تلقي عرض الأهلي كان قراري حاسمًا بالموافقة فورا , والآن أنا متواجد هنا لبداية ‏مشواري مع الفريق».‏

وواصل: «الأهلي دائما ما يبحث عن التتويج بالبطولات وأحلام جماهيره لا تتوقف عند الفوز بأي لقب، ‏ودائما ما تنتظر المزيد.. كل يوم في تحدٍ جديد، ولذلك اخترت اللعب للأهلي حتى أكون جزءا من ‏هذه المنظومة الكروية التي صنعت تاريخا يضاهي وينافس كبار الأندية في العالم.. اخترت ‏اللعب للأهلي بدوافع قوية».‏

مستعد للتحدي

وتحدث ميكيسوني عن التحديات التي قد يواجهها بعد انضمامه إلى الأهلي قائلا: «أعلم تماما أن اللعب للأهلي قد يضع أي لاعب تحت ضغوط، ولكن هذا هو حال كرة القدم، ‏دائما ما تضعك تحت ضغط في بعض الأوقات، قد تكون بعيدا عن ‏مستواك، مما يسبب المزيد ‏من المتاعب، ولكن أنا على استعداد تام لهذا التحدي من خلال اللعب للأهلي وجاهز لبذل ‏المزيد من الجهد والعمل الشاق والاجتهاد؛ من أجل مساعدة ‏الفريق في المرحلة المقبلة». ‏

منظومة نجاح

وأضاف: «تابعت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.. كانت ‏مباراة جيدة، وتمنيت أن أكون متواجدا مع الأهلي خلال هذه المباراة وأن أتوج مع الفريق ‏بدوري أبطال إفريقيا.. شعور رائع أن تكون جزءا من منظومة نجاح، وأن تصعد إلى منصات ‏التتويج القاري.. أتمنى أن يتكرر المشهد في النسخة الجديدة من دوري الأبطال وجميع ‏البطولات التي يشارك بها الأهلي».‏

وواصل: ‏«أعرف بعض اللاعبين السابقين في الأهلي خاصة محمد أبوتريكة الذي كنت أشاهده وهو يلعب ‏مع المنتخب المصري في بطولات إفريقيا».‏

المزيد من الألقاب

وحول طموحاته مع الأهلي قال ميكيسوني: «كما أكدت من قبل أتطلع لكي أكون جزءا في تتويج الأهلي بالمزيد من الألقاب والاحتفال مع ‏الجماهير وزملائي بالفريق بما سنحققه للنادي وسأبذل أقصى جهد من أجل التواجد، وأكون ‏عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، ولكي أثبت للجميع أنني على قدر تطلعاتهم وأتمنى ‏مساندتهم في الوصول إلى أحلامي مع الفريق».‏

مونديال الأندية

وأكمل: «الأهلي أمامه الكثير من التحديات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي أو العالمي، حيث ‏سيشارك في حدث بقيمة كأس العالم للأندية؛ ممثلا عن قارة إفريقيا بعدما توج بدوري ‏الأبطال، من المؤكد أن أي لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية، وأنا واحد بلا شك من ‏هؤلاء اللاعبين الذين يحلمون باللعب في هذه البطولة والتي تضيف خبرات كبيرة لأي لاعب ‏وعلامة مضيئة في تاريخه، وأتمنى أن تكون مصحوبة بالوصول إلى منصات التتويج، لاسيما ‏أن الأهلي توج من قبل بالميدالية البرونزية في نسختين سابقتين».‏

نجوم من العيار الثقيل

وتحدث ميكيسوني عن النادي الأهلي ولاعبيه قائلا: «الفرق الكبيرة مثل الأهلي، تذخر بقائمة من النجوم واللاعبين الكبار.. الفريق يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين لقد حققوا دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.. لا تستطيع أن تختار لاعبا ‏وتتجاهل آخر.. جميعهم نجوم، ومن العيار الثقيل، ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة وحققوا ‏بطولات للنادي.. واجهت الأهلي مع فريق سيمبا، وأعرف قيمة وحجم هذا الجيل وأدرك تمام ‏قيمة اللاعبين المتواجدين مع الأهلي».‏

جزء من عائلة الأهلي

واختتم ميكيسوني حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاهلي قال فيها: «أنا الآن جزء من عائلة النادي الكبيرة، وسأعمل بجد، وأبذل ‏أقصى ما بوسعي لرسم الابتسامة على وجوههم من خلال الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة، ‏والاحتفال معهم بالألقاب.. أنا أعلم تماما أن جماهير الأهلي داعمة بقوة للفريق ومساندة لجميع ‏اللاعبين.. وأحلم بالفوز بكل البطولات مع الأهلي، وأنا جاهز ‏للتحدي والتواجد مع فريق يعرف طريق النجاح».