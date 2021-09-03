هبة جمال الدين: "السلام الإبراهيمي" خطة إسرائيلية لخدمة الدين في السياسة (فيديو)

كشفت الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، عن مفهوم "السلام الإبراهيمي" والذي أطلق على اتفاقيات التطبيع التي جرت مع الاحتلال الإسرائيلي.



وتساءلت "هبة" في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "لماذا يطلق اسم رمز ديني على اتفاقيات إسرائيل؟".



وأكدت أن سيدنا إبراهيم أسمى من استخدامه في السياسة، مشيرة إلى أن تسييس الدين لخدمة قضايا سياسية يعتبر أمر في منتهى الخطورة، حيث يتم طرح "الإبراهيمية" كبديل عن القومية العربية، والترويج لها من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر للسيطرة على المواطنين وكسب ميولهم.



وأشارت إلى أن إسرائيل تحاول الحديث عن المشترك الديني، لتعزيز موقفها في المنطقة، مضيفة أنهم يزعمون أن العالم لديه فهم خاطئ عن الدين وأن السلام سيتحقق على يد الشعوب الأصلية.



وأوضحت أن إسرائيل بدأت في تشكيل دوائر مغلقة تضم ساسة ودبلوماسيين، لإعادة توصيف النصوص الدينية وإدخالها في السياسية العامة لخدمة مصالحها، مضيفة أن أمريكا سبق وربطت الإبراهيمية بفكرة الهيمنة الأمريكية.



ونوهت إلى أنه يوجد ما يسمى بـ"الولايات المتحدة الإبراهيمية" وهي عبارة عن اتحاد فدرالي برئاسة إسرائيل وتركيا، تسعي إلى الهيمنة على المواد الطبيعية في العالم، من خلال طرح فكرة أن تلك الدول التي تملك الموارد لا تجيد استخدامها.