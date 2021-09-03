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"أمن المنافذ" يضبط 6 قضايا تهريب أموال وبضائع

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (قطع غير سيارات – فستق مقشر ومخلط بقشر – مسحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1783) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (231) حكم قضائي متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الكلمات المفتاحية

قضايا تهريب أموال أمن المنافذ

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جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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