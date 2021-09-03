Advertisements

حسام موافي بعد مقال صلاح منتصر عن مرضه: "بقيت كويس بس اتخضيت" (فيديو)

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:25 م
شيماء حسن
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تطورات حالته الصحية، ردًا على المقال الذي كتبه الصحفي صلاح منتصر بشأن إصابته في عينه وتمنياته له بالشفاء.

وقال "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أنه فوجئ بالصدفة بمقال يتضمن اسمه، وفي آخر المقال كتب صلاح منتصر "الدكتور موافي مصاب في عينه وأتمنى له الشفاء من مرض خطير".

وأضاف "كنت قد قلت له هذا الكلام منذ 3 أشهر، أما الآن فأنا بخير، بقوله أنا بقيت كويس يا أستاذ صلاح بس اتخضيت"، مستطردًا "حب الناس نعمة كبيرة جدًا، ومن أكتر نعم ربنا على الواحد أنه يخليه محبوب".

أخبار تهمك

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

09:01 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements