حسام موافي بعد مقال صلاح منتصر عن مرضه: "بقيت كويس بس اتخضيت" (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تطورات حالته الصحية، ردًا على المقال الذي كتبه الصحفي صلاح منتصر بشأن إصابته في عينه وتمنياته له بالشفاء.



وقال "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أنه فوجئ بالصدفة بمقال يتضمن اسمه، وفي آخر المقال كتب صلاح منتصر "الدكتور موافي مصاب في عينه وأتمنى له الشفاء من مرض خطير".



وأضاف "كنت قد قلت له هذا الكلام منذ 3 أشهر، أما الآن فأنا بخير، بقوله أنا بقيت كويس يا أستاذ صلاح بس اتخضيت"، مستطردًا "حب الناس نعمة كبيرة جدًا، ومن أكتر نعم ربنا على الواحد أنه يخليه محبوب".



