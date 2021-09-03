الباز يكشف تفاصيل جديدة عن طبيب العزل الذي فقد بصره

عقب الإعلامي محمد الباز، على الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الدكتور محمود سامي، طبيب العزل الذي فقد بصره بكفر الشيخ، قائلا: "حاولت أتواصل معه أكثر من مرة ولكن هاتفه مغلق".



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "الدكتور محمود سامي، قال محدش قصر معايا أو تقاعس عن الاستجابة عما طلبته، لكنه لوح بالانتحار بسبب ظروف نفسية سيئة يمر بها"، لافتا إلى أن الدولة المصرية وفرت له وظيفة في وحدة التواصل المجتمعي تتناسب مع حالته الصحية، ويحصل على راتبه.



وأضاف الإعلامي محمد الباز، "المسألة مش مرتب، لكنه طبيب في مقتبل حياته، عاوز يشتغل وعاوز يبقى موجود، وزيرة الصحة تستطيع تفعل ذلك، وهو يحتاج دعم حقيقي، ويحتاج دمجه في عمله أكثر من ذلك".



