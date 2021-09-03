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خاص.. الأهلي يكشف حقيقة عرض فيوتشر لضم مصطفى شوبير

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، حقيقة عرض فيوتشر للتعاقد مع مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية. 

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلى تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولي فيوتشر خلال الساعات الماضية لاستعارة مصطفى شوبير لمدة موسم، وذالك لتدعيم مركز حراسة الفريق الصاعد حديثا للدوري العام.

 

وأضاف، أن الأهلي سيحسم موقفه من إعارة شوبير خلال الساعات القادمة، موضحا أن قرار رحيل اللاعب متوقف على التعاقد مع حارس مرمى جديد للمارد الأحمر ليكون بديلا لمحمد الشناوي.

 

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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