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أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

  

أعرب الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم لريال مدريد الإسباني الجديد عن رغبته في الظهور لأول مرة بقميص الملكي بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال كامافينجا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب فوز منتخب بلاده فرنسا تحت سن الـ21 عاماً للفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا:" اللعب لريال مدريد هو حلمي منذ الصّغر، أتطلّع للذهاب إلى سانتياجو برنايو، أتمنّى أن أبدأ خطواتي أولى في مدريد بعد فترة التوقّف الدّولي".

وأضاف:" لعبت هذه المباراة بهدوء وبتركيزٍ عالٍي على الرغم من كل ما حدث هذا الأسبوع، أنا سعيد لتواجدي هنا مع المنتخب من جديد، أعيش لحظات عظيمة وأنا فخور بذلك، لكنّني لن أدع ذلك يؤثّر على تركيزي".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلا:" أنا سعيد بتسجيلي، عادةً لا أسجل الأهداف، والدي كان في الملعب وصاح عليّ بأن أتحمل المسئوليّة وأتوقف عن تمرير الكرات فقط، وفعلًا قمت بذلك وقدمت مباراة جيّدة للغاية".

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