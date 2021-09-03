أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة









أعرب الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم لريال مدريد الإسباني الجديد عن رغبته في الظهور لأول مرة بقميص الملكي بعد فترة التوقف الدولي الحالية.





وقال كامافينجا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب فوز منتخب بلاده فرنسا تحت سن الـ21 عاماً للفوز على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا:" اللعب لريال مدريد هو حلمي منذ الصّغر، أتطلّع للذهاب إلى سانتياجو برنايو، أتمنّى أن أبدأ خطواتي أولى في مدريد بعد فترة التوقّف الدّولي".





وأضاف:" لعبت هذه المباراة بهدوء وبتركيزٍ عالٍي على الرغم من كل ما حدث هذا الأسبوع، أنا سعيد لتواجدي هنا مع المنتخب من جديد، أعيش لحظات عظيمة وأنا فخور بذلك، لكنّني لن أدع ذلك يؤثّر على تركيزي".



