نيجيريا تهزم ليبيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

استهل المنتخب النيجيري مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بالفوز على ليبيريا 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من التصفيات.





وقاد كليتشي إيهياناتشو نجم ليستر سيتي الإنجليزي، المنتخب النيجيري للفوز بتسجيله هدفا المباراة في الدقيقتين 23 و 24.





وكانت منافسات المجموعة الثالثة قد انطلقت أول أمس الأربعاء بمباراة جمعت منتخب أفريقيا الوسطى بمنتخب الرأس الأخضر وانتهت بالتعادل 1 / 1.





ويحل منتخب نيجيريا في الجولة الثانية، ضيفا على منتخب الرأس الأخضر يوم الثلاثاء المقبل، بعد يوم من المواجهة الأخرى في المجموعة والتي تجمع بين منتخب ليبيريا وضيفه منتخب أفريقيا الوسطى.



