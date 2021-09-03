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نيجيريا تهزم ليبيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
استهل المنتخب النيجيري مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بالفوز على ليبيريا 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من التصفيات.

وقاد كليتشي إيهياناتشو نجم ليستر سيتي الإنجليزي، المنتخب النيجيري للفوز بتسجيله هدفا المباراة في الدقيقتين 23 و 24.

وكانت منافسات المجموعة الثالثة قد انطلقت أول أمس الأربعاء بمباراة جمعت منتخب أفريقيا الوسطى بمنتخب الرأس الأخضر وانتهت بالتعادل 1 / 1.

ويحل منتخب نيجيريا في الجولة الثانية، ضيفا على منتخب الرأس الأخضر يوم الثلاثاء المقبل، بعد يوم من المواجهة الأخرى في المجموعة والتي تجمع بين منتخب ليبيريا وضيفه منتخب أفريقيا الوسطى.

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