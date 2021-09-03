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واشنطن: نتوقع دخول نحو 50 ألفًا للبلاد عبر الجسر الجوى الأفغانى

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن واشنطن تتوقع دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى البلاد عبر الجسر الجوي الأفغاني.


ورجح مايوركاس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ارتفاع هذا الرقم، واصفًا إياه بـ "الإخلاء غير المسبوق".


وأضاف مايوركاس، خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 40 ألف شخص على دخول البلاد قادمين من أفغانستان منذ سقوط كابول الشهر الماضي.


وحسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ما يقارب 25% من الذين دخلوا الأراضي الأمريكية كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، علاوة على الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، والذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.

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