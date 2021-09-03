شاهد.. ميرنا فتحي محاربة السرطان تحصل على 84 % بالثانوية

روت ميرنا فتحي، محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة، تفاصيل حصولها على نسبة 84% في الثانوية العامة رغم خضوعها لجلسات الكيماوي في هذا التوقيت.



وقالت "ميرنا" في لقائها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الجمعة: "في البداية حاولت التأقلم مع فكرة المرض، أول ما خفيت، بدأت أخرج من هذا الوضع وأكمل حياتي واعرف أعيش كويس".



وأضافت: "فترة الثانوية العامة كان بيحصل فيها ضروبات كثيرة بسبب جلسات الكيماوي، وماما هي أكثر حد ساعدني، وأصريت على إني كنت عايزة أجيب مجموع كويس علشان أدخل كلية ألسن، والحمد لله ربنا فرحني وكل ده ربنا بيعوضني علشان صبرت على اللي أنا عديت به، وأنا قعدت سنة ونصف بدون شعر والحمد لله شعري طلع دلوقتي".



