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إبراهيم عيسى: حكم الرئيس السادات ساهم في تعظيم دور الجماعات الإسلامية بمصر

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حكم الرئيس الراحل السادات ساهم في تعظيم دور الجماعات الإسلامية في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السادات أدرك متأخرًا أنه لا فرق بين الإخوان والجماعات الإسلامية.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة أن السادات في سبتمبر 1981 كان في حالة نفسية سيئة وشديدة التوتر بسبب شعوره بجحود القوة السياسية رغم ما قام به لمصر في هذا التوقيت.

وتابع "عندما تولى الرئيس السادات حكم مصر فتح الباب للجماعات الإسلامية، وكان يرى أنه هو الذي ستر عار مصر ورجع الأرض وهو الذي قدم لهذا المجتمع انفتاح سياسي واقتصادي وتواصل مع الغرب وفتح السجن الحديدي اللي كان عامله عبد الناصر للسياسيين والصحافة".

واستطرد "فيقوم في الآخر ميلقيش غير قلة الأدب هو ده كان شعوره بأنه لم يحصل رغم كل ذلك إلا على الإنكار والجحود والسخافات والرزالات، وكل ما كان يغضب المعارضة في حكم السادات فعله مبارك في فترة حكمه، بل إن غالبية من عارضوا السادات عملوا مع مبارك ومنهم من قاد مؤسساته".

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مبارك حكم السادات السادات ابراهيم عيسى

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