شريف علي: وسائل التواصل الاجتماعى تحولت لساحة للمنافسة بسوق الديكور فى مصر

أك شريف علي رئيس مجلس إدارة شركة شريف علي ديزاينز أن الطفرة التكنولوجية والتطور الكبير فى وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر ايجابيا على سوق الديكور في مصر، لافتا إلى أنه مع تقدم التكنولوجيا وانتشار الانترنت، أصبح الوسط الافتراضي يقدم فرصة كبيرة جداً في إيصال منتجات وخدمات شركات الديكور في مصر لكافة المواطنين.

واشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعى صارت من أفضل المنصات لعرض اعمال شركات الديكور، وتحولت لساحة للمنافسة بين أفضل اعمال الديكور، مؤكدا ان شركات الديكور لها حضور قوي على شبكات الإنترنت مما يخلق نوع من التواجد القوي ويعطي فرصة للعملاء التعرف بسهولة كبيرة علي أعمال الشركات.

وأوضح أن ما يعيب منصات التواصل الاجتماعي هو قيام بعض الشركات بتقليد الأعمال وهو ما يعطي انطباع خاطئ لدي العملاء، لافتاً إلى أن شبكة انستجرام وسيط جيد للمبيعات وعرض الأعمال خاصه أنة يتمتع بديناميكية ويعتمد على الجانب المرئي في العرض مما يتيح تفاعلك آنياً مع المستخدمين. باعتبار أنهم يشاهدون منتجاتك عملياً أثناء نشر الصورة أو الفيديو، مضيفاً أن شبكة انستجرام لا زالت من وسائل التواصل الأكثر أهمية للبزنس والأعمال.