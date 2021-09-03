Advertisements

حالة الطقس غدا السبت 4/9/2021 في جمهورية مصر العربية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 09:52 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا ، تعد من الأمور التي يتم البحث عليها بشكل يومي، نظرا لأهمية الأمور المتعلقة بالطقس ودرجات الحرارة، للكثير من المواطنين.

حالة الطقس غدا

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام حالة الطقس غدا السبت الموافق الـ4 من سبتمبر 2021 في السطور التالة:

حالة الطقس غدا في كافة المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن كافة المحافظات والسواحل والمجاري الملاحية.

حالة الطقس غدا على القاهرة والوجه البحري

وتوقعت الهيئة أن تكون حالة الطقس غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حارة رطبة، مائلة للحرارة رطبة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا ليلاً

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا خلال الليل يسودها طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لافتةً إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس غدا أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

القاهرة 34 25 درجة.
الإسكندرية 31 25 درجة.
مطروح 29 23 درجة.
سوهاج   38   25 درجة.
قنا   40   26 درجة.
أسوان   43   29 درجة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط امطار حالة الطقس غدا السبت حالة الطقس غدا حالة الجو حالة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في جمهورية مصر العربية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في جمهورية مصرالعربية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة 15-7-2021 في مصر

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

طقس اليوم.. حار رطب على الوجه البحري وشمال الصعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

09:01 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements