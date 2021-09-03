حالة الطقس غدا السبت 4/9/2021 في جمهورية مصر العربية

حالة الطقس غدا ، تعد من الأمور التي يتم البحث عليها بشكل يومي، نظرا لأهمية الأمور المتعلقة بالطقس ودرجات الحرارة، للكثير من المواطنين.





حالة الطقس غدا





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام حالة الطقس غدا السبت الموافق الـ4 من سبتمبر 2021 في السطور التالة:





حالة الطقس غدا في كافة المحافظات





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن كافة المحافظات والسواحل والمجاري الملاحية.





حالة الطقس غدا على القاهرة والوجه البحري





وتوقعت الهيئة أن تكون حالة الطقس غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حارة رطبة، مائلة للحرارة رطبة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس غدا ليلاً





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا خلال الليل يسودها طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لافتةً إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار





وأضافت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس غدا أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل.





حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة





القاهرة 34 25 درجة.

الإسكندرية 31 25 درجة.

مطروح 29 23 درجة.

سوهاج 38 25 درجة.

قنا 40 26 درجة.

أسوان 43 29 درجة.



