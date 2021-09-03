عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن المارد الأحمر للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على قرار بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.





وتلقى مسئولو الأهلي عرضا من إدارة الجونة لاستعارة محمد محمود لمدة موسم والحصول على خدمات كريم نيدفد بشكل نهائي خلال الميركاتو الحالي.





ويسعى مسئولو الأهلي لتسويق الثنائي في الميركاتو الجاري، بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الاسستغناء عن خدماتهم في الموسم القادم.





وعاد الثنائي نيدفد ومحمد محمود للتدريبات مجددا بعد أن ابتعدا عن الملاعب أكثر من موسمين بسبب كثرة الإصابات في القدم باستمرار.



