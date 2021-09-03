Advertisements

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن المارد الأحمر للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على قرار بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.

وتلقى مسئولو الأهلي عرضا من إدارة الجونة لاستعارة محمد محمود لمدة موسم والحصول على خدمات كريم نيدفد بشكل نهائي خلال الميركاتو الحالي.

ويسعى مسئولو الأهلي لتسويق الثنائي في الميركاتو الجاري، بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الاسستغناء عن خدماتهم في الموسم القادم.

وعاد الثنائي نيدفد ومحمد محمود للتدريبات مجددا بعد أن ابتعدا عن الملاعب أكثر من موسمين بسبب كثرة الإصابات في القدم باستمرار.

الكلمات المفتاحية

نيدفيد موسيماني محمد محمود الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

فيوتشر يقترب من ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أولى صفقات لابورتا الشتوية.. الساحر يوافق على الانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي لم يفسخ عقد نجم الفريق رسمياً حتى الآن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ 19 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مُهددة بالفشل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

الأهلي يستقر على إعادة قيد الثنائي المصاب في يناير

الكشف عن موقف نجمي الأهلي من المشاركة ضد فيتا كلوب

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بالتجميد بسبب تراجع مستواه

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

09:01 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements