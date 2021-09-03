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زامبيا تهزم موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
فاز المنتخب الزامبي على مضيفه الموريتاني 2 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب الزامبي عن طريق إينوك مويبو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف برينس مومبا الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 69 سجل مامادو نياس هدف موريتانيا الوحيد.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، حيث يلعب منتخب تونس مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية.

وسيواجه منتخب موريتانيا في الجولة الثانية من المجموعة منتخب غينيا الاستوائية على أرضه يوم الاثنين المقبل، فيما يستضيف المنتخب الزامبي نظيره التونسي يوم الثلاثاء.

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