ملخص مسلسل La casa de papel الجزء الخامس

مسلسل La casa de papel ، يعود إلى الواجهة من جديد، ذلك العمل الدرامي الذي نال اهتمام الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما أنه شهد رواجا كبيرا في الدول العربية ومن بينها مصر.





مسلسل La casa de papel





وتصدر مسلسل La casa de papel تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد عرض أولى حلقات الجزء الخامس بساعات قليلة على منصة "نتفليكس" المدفوعة اليوم.





مسلسل La casa de papel وحب الجمهور





ولاقى مسلسل La casa de papel الحلقة الأولى من الجزء الخامس إعجاباً كبيراً، ليعود المسلسل الإسباني بقوة إلى الجماهير، وتحدث العديد من المفاجآت الكبيرة.





مسلسل La casa de papel الجزء الخامس





وعرضت اليوم 5 حلقات من مسلسل La casa de papel في جزئه الخامس ضمن المجلد الأول للموسم الخامس والأخير، بينما يحتوى المجلد الثاني المقرر طرحه في ديسمبر المقبل على آخر 5 حلقات من الموسم الذي يعتبر نهاية السلسلة التي تعلق بها الجمهور منذ 2017.





مفاجآت في مسلسل La casa de papel الجزء الخامس





وتفاجأ الجمهور المحب لهذا العمل الدرامي عقب انطلاق حلقات الجزء الخامس من مسلسل مسلسل La casa de papel بموت "طوكيو" ما أحدث غضبا جماهيريا كبيرا.





أحداث مسلسل La casa de papel





وتضمن مسلسل La casa de papel مفاجآت كثيرة، مع بدء عرض الجزء الخامس، كان بعضها غير سار بالنسبة للجمهور، الذي لم يكن يتخيل وفاة "طوكيو".





وفاة طوكيو في مسلسل La casa de papel





وتوفت طوكيو في آخر حلقات مسلسل La casa de papel الجزء الخامس، عندما أطلق الجيش النار على البنك ودمر أحد أسطحه بقنبلة يدوية، ما أصاب هلسنكي بجراح بالغة.





البروفيسور يشاهد أحداث مسلسل La casa de papel





وشاهد "البروفيسور" الأحداث خلال عرض مسلسل La casa de papel الجزء الخامس على شاشة التلفزيون، وأبلغ "طوكيو" بعدم دخول الغرفة خوفا من تعرضهم للقتل.





تقسيم الفريقين ضمن مسلسل La casa de papel





وقسم البروفيسور الفريق ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسل La casa de papel إلى قسمين يعتني أحدهما بالداخل بينما يستخدم الفريق الآخر الرهائن لمساعدة شركائهم.





مشاهد القتل في مسلسل La casa de papel





ودخل طوكيو ومانيلا ودنفر لغرفة من السقف المدمر، لتشتعل أحداث مسلسل La casa de papel الجزء الخامس ويبدأ الصراع، لترحل طوكيو وتلحق بمن رحلوا في الجزء الرابع مثل نيروبي وبرلين في الموسم الثاني.





معلمات عن مؤلف مسلسل La casa de papel





يٌذكر أن مسلسل La casa de papel من تأليف خافيير جوميز، الذي أكد ندمه على مقتل برلين معللاً ذلك بأن الوفاة كتبت بطريقة لا رجعة فيها وأنه لو علم أنه ستكون هناك فصول أخرى ما كان قرر وفاة برلين.







