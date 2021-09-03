برشلونة يعلن تسجيل 3 لاعبين شباب في قائمته بدوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تسجيل 3 من لاعبيه الشباب في القائمة التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقد تم تسجيل ثلاثي الفريق الرديف؛ بابلو جافي، وأليخاندرو بالدي، ونيكو جونزاليس في قائمة الفريق الكاتالوني، بالبطولة القارية.

بينما لم يسجل برشلونة اللاعب أليكس كويادو في القائمة، رغم مشاركته في الجولة التحضيرية، وبقائه في الفريق، بعد الحديث عن إمكانية رحيله مؤخراً.





ومن المنتظر أن يفتتح برشلونة مبارياته في دوري الأبطال بمواجهة بايرن ميونخ.