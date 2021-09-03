طبيبة تكشف أعراض إصابة الأطفال بكورونا وكيفية التعامل معها



وأشارت "منى"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أغلب الأطفال يصابون بكورونا معوية، لافتة إلى أن إصابة الأطفال بكورونا تكتشف من خلال التحاليل، مشددة على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا، قائلا: "اللي تلاقيه خده".



وأضافت أن الأطفال يجب أن يتم تعليمهم الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وغسل اليدين وعدم تقبيل أي شخص، كاشفة أن هناك أطفال أعمارهم عامين أصابوا بكورونا، موضحة أن أعراض الإصابة بكورونا في الأطفال عبارة عن حرارة مرتفعة لا تستجيب للخوافض، وصداع، وكحة، وألم في الصدر.



ونصحت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بطب عين شمس، الأمهات اللاتي يتشككن في إصابة أطفالهن بكورونا يتوجهن إلى مستشفيات الجامعة.



قالت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال بطب عين شمس، إن الأطفال يصابون بفيروس كورونا مثل الكبار، لافتة إلى أن خطورة متحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره حيث إذا أصيب فرد في العائلة فإنه في الأغلب تصاب العائلة بأكملها.