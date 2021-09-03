مفتي الجمهورية: يجوز إخراج الزكاة لصالح "حياة كريمة" (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز إخراج الزكاة لصالح مشروع حياة كريمة، الذي يرتقي بالإنسان المصري الغلبان البسيط الذي لم يسأل عنه أحد قبل ذلك.



وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن هناك فتاوى خرجت في وقت المناداة والاكتتاب في مشروع قناة السويس الجديدة واعتبرت أن ما يحدث هو الربا الصريح وتم وقتها الرد عليها بأنه يجوز إخراج الزكاة في مثل هذه المشروعات القومية.



وتابع: "هؤلاء فقط يجلسون ويقولون ما يمكن أن يحقق لهم أهدافًا، ولكن إخراج الزكاة في مثل هذه المشروعات جاءت للحماية الاجتماعية لهذا الإنسان حتى يكون قادرًا على مقاومة الحياة في شأن المأكل والمشرب والتعليم والتدريب، فالإنسان لا يبنى بالبناء العيشي فقط، ولكن يبنى عقليًا أيضًا".



واستطرد: "نحن ماضون في هذه المشاريع الإصلاحية ونستند في ذلك إلى حقائق والمقاصد الشرعية والمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي لإظهاره في ثوبه الحضاري الراقي".



