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محمد حماقي مطلوب على جوجل عقب طرح "يا فاتني"

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:27 م
محمد حماقي
محمد حماقي
تصدر المطرب محمد حماقي اليوم الجمعة الموافق الثالث من سبتمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب غياب لفترات طويلة عن محبيه وعشاق طربه.

محمد حماقي

واعتلى محمد حماقي صدارة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح ألبومه الجديد "يا فاتني" والكشف عن أكثر من أغنية بالألبوم والتي لاقت إعجاب الكثيرين.

ألبوم محمد حماقي الجديد

وطرح محمد حماقي الذي تصدر "ترند" تيوب ميوزيك بعدة اغاني من ألبومه الجديد، والتي من بينها "عرض مستمر" والتي جاءت في المركز الرابع، محققة نصف مليون مشاهدة، عقب عرضها بساعات قليلة.

أغنية محمد حماقي "عرض مستمر"

وجاءت أغنية محمد حماقي الجديدة والتي تحمل عنوان "عرض مستمر"، من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج توما، ديجيتال ماستر لطارق مدكور، والذي سبق وأن عمل مع حماقي.

محمد حماقي ثالثا بـ"طالع موضة"

وواصل محمد حماقي صدارة المركز الثالث في ترند يوتيوب بأغنية "طالع موضة" التي طرحها الخميس الماضي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع ومكساج أحمد إبراهيم، وحققت ما من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، ضمن ألبوم "يا فاتني".

أعنية محمد حماقي "تك"

كما حصدت أغنية محمد حماقي الجديدة "تك" المركز الثامن، في تيوب ميوزيك، والتي جاءت من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع ومكساج توما، وحققت 4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها.

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