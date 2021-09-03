Advertisements

البدري في ورطة..4غيابات تضرب الفراعنة قبل موقعة الجابون

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

يخوض منتخب مصر الأول ثاني مبارياته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، عندما يواجه نظيره منتخب الجابون، مساء الأحد المقبل.

 

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

 

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

 

ويغيب عن المنتخب الوطني الثلاثي رمضان صبحي، أكرم توفيق بالإضافة إلى محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب تعرضهم للإصابة في الأيام الأخيرة.

 

كما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر جابر رفقة المنتخب الوطني أمام منتخب الجابون نظراً لتعرضه للإصابة بإرتفاع في درجة الحرارة قبل مواجهة أنجولا الماضية.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعلن تسجيل 3 لاعبين شباب في قائمته بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ ربع ساعة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يشارك مع برشلونة للمرة الأولى

منذ ساعة و 16 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements