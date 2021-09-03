البدري في ورطة..4غيابات تضرب الفراعنة قبل موقعة الجابون

يخوض منتخب مصر الأول ثاني مبارياته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، عندما يواجه نظيره منتخب الجابون، مساء الأحد المقبل.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

ويغيب عن المنتخب الوطني الثلاثي رمضان صبحي، أكرم توفيق بالإضافة إلى محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب تعرضهم للإصابة في الأيام الأخيرة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر جابر رفقة المنتخب الوطني أمام منتخب الجابون نظراً لتعرضه للإصابة بإرتفاع في درجة الحرارة قبل مواجهة أنجولا الماضية.