عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

شهدت قائمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم 25 لاعبا، ثلاثة لاعبين عن الفريق الباريسي.





وقام سان جيرمان بتدعيم صفوفه بشكل جيد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وتعاقد مع أشرف حكيمي، وجيورجينيو فاينالدوم، وجيانلويجي دوناروما، وسيرخيو راموس وبالطبع ليونيل ميسي، قبل أن يتعاقد مع المدافع نونو مينديز في اليوم الأخير.





وأبقى سان جيرمان على كيليان مبابي، حيث أشارت تقارير أن النادي الفرنسي رفض ثلاثة عروض من ريال مدريد. وذكر أن العرض الأخير الذي قدمه الريال لمبابي، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، كان في حدود 200 مليون يورو (300ر236 مليون دولار) ولكن سان جيرمان رفضه.





ربما كان العامل الأساسي هي رغبتهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.





وقاد توماس توخيل سان جيرمان للوصول لنهائي دوري الأبطال في نسخة 2020 قبل أن يشاهد ماوريسيو بوكيتينو فريقه يودع النسخة الماضية من الدور قبل النهائي بهزيمة أمام مانشستر سيتي، ولكن بوجود مبابي وميسي ونيمار يقودون خط الهجوم، سيكون سان جيرمان مرشحا كبيرا لتحقيق المجد الأوروبي.





وأوقعت قرعة دور المجموعات فريق سان جيرمان في المجموعة الأولى مع فرق مانشستر سيتي ولايبزج وكلوب بروج.





وأصدر بوكيتينو، قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا والتي تضم 25 لاعبا، اليوم الجمعة.





ولم تضم القائمة بيرنات، الذي كان لاعبا أساسيا عندما كان توخيل مدربا للفريق ولكنه غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، فيما ضمت لايفين كورزاوا ومينديز في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب بشكل أساسي عبدو ديالو.





وفشل الحارس ريكو في الدخول في القائمة، مثلما هو حال رافينيا لاعب وسط برشلونة، والذي كان بصدد الرحيل عن الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.





وتواجد في القائمة الثلاثي ميسي، نيمار، ومبابي في قائمة هجومية تضم العديد من الخيارات مثل ماورو إيكاردي، وأنخيل دي ماريا، بينما يتواجد دوناروما كواحد من أربعة حراس مرمى. وضمت قائمة سان جيرمان ثمانية لاعبين شباب كاحتياطيين، ليصبح العدد الإجمالي 33 لاعبا.





وحتى الآن لم يشارك راموس منذ انضمامه للفريق قادما من ريال مدريد، ولكن المدافع المخضرم بصدد العودة للمباريات هذا الشهر.





ويبدأ سان جيرمان حملته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة كلوب بروج يوم 15 سبتمبر.



