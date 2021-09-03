أفتتاح المرحلة الأولى من تطوير مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف











نظم مجلس إدارة مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف احتفالية مميزة وذلك بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من تطوير المركز فى إطار الخطة التى دشنها مجلس إدارة المركز برئاسة ايمان حسنى منذ شهور .



الاحتفالية جاءت بحضور العديد من الشخصيات التنفيذية ووكلاء بعض المديريات والشخصيات السياسية والرياضية بجانب سيد الأمين نقيب المهن الرياضية ومحمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف والعديد من أعضاء الجمعية العمومية وسط إشادة بالمجهود المبذول من جانب مجلس إدارة مركز الشباب .





وشملت المرحلة الأولى تطوير مبدئى للمبنى الإدارى وملاعب كرة القدم واليد والملعب الخماسي وملعب للكرة الطائرة والفيروسية وغيرها .





وحرص مجلس إدارة مركز شباب المدينة برئاسة ايمان حسنى رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وعباس شكرى نائب رئيس مجلس الإدارة وشريف صلاح امين الصندوق ومحمد عبد الحميد ومحمد ربيع عبد العظيم ووليد محمد كامل وعبد الرحمن مختار أعضاء مجلس الإدارة على اصطحاب أعضاء الجمعية العمومية لتفقد المنشات وعقد حديث مطول حول الفترة القادمة .