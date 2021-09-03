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نجم منتخب مصر يشارك مع برشلونة للمرة الأولى

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شارك علي زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، للمرة الأولى رفقة فريقه الجديد برشلونة الإسباني، وذلك عقب عودته من الإصابة التي لحقت به مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب علي زين، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «الحمد لله، المباراة الأولى مع نادي برشلونة بعد العودة من الإصابة، بداية موسم جديد وبداية خطوة جديدة في أوروبا، دعواتكم».

وكان زين قد تعرض لإصابة بشرخ في اليد اليمنى تعرض له خلال المشاركة في مباراة فرنسا بالدور قبل النهائي ضمن مشاركة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرًا في طوكيو.

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