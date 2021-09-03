مفتي الجمهورية: الإخوان أساس كل التنظيمات المتطرفة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه رغم سقوط جماعة الإخوان بثورة شعبية إلا أن أفكارها المنحرفة تحتاج للمواجهة وهذا ما فعلناه في الدليل المرجعي لمكافحة التطرف.



وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن هذا الدليل المرجعي يؤكد ما تكلمنا عنه مرارًا بأن الإخوان هم أساس هذه الجماعات المتطرفة، بل إن هناك رابط قوي بينهما.



وأشار إلى أن الدليل المرجعي يشكل توصيف التطرف وأشكاله والدوافع والنتائج وتاريخ التطرف عند أتباع جميع الأديان، موضحًا أن الإخوان انبثقت عنها تنظيمات مثل القاعدة وداعش والسلفيين وغيرها.

