عمرو أديب: خطوات "طالبان" في أفغانستان تتسم بالذكاء



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه مقتنع أن هناك ضابطا "بذقن" يتبع الـ "cia" يدعم حركة طالبان، لافتا إلى أن طالبان تريد أن يستقر الوضع في أفغانستان لصالحهم، واصفا الخطوات التي اتخذتها طالبان في أفغانستان بـ الذكاء.



وأضاف، "أغلبية الناس اللي بتحكم في طالبان دي كانت بتتقابل في قطر على مدار الخمس سنوات الماضية.. حالة الدهشة الساذجة التي تجتاح العالم جننتني"، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين هم من كانوا يجمعون الأموال لصالح طالبان ولهم مصالح داخل أفغانستان أكثر من حركة طالبان.



وعن الموقف المصري تجاه ما يحدث في أفغانستان، عقب، "المفروض يكون المصلحة المصلحة"، موجها التحية إلى من خطط ورتب لتوجه طائرة مصر إلى مطار كابول لجلب المصريين من أفغانستان إلى القاهرة.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع في أفغانستان، قائلا إن الأوضاع التي شهدتها أفغانستان بسبب طالبان لم تكن مفاجئة.