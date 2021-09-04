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أبرز 5 أشخاص دخلوا موسوعة جينيس.. آخرهم كرستيانو رونالدو

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
فكرة بدأت في إنجلترا لتجسيد الجرائم ورصدها ووضعها في كتاب واحد، وبالفعل صدر أول كتاب في عام 1955 حتى حصل هذا الكتاب على شهر كبيرة، وأصبح موسوعة ضخمة وتميز بالدقة والمراجعة، هذا الكتاب هو "موسوعة جينيس للأرقام القياسية" الذي يعتبر أكثر كتاب مبيعًا حول العالم.

وتعرض الفجر في السطور التالية أبرز 5 أشخاص انضموا إلى "موسوعة جينيس".

تيودين مورغان
هي عداءة من القارة الأفريقية من الجمهورية النيجيرية خاضت 44 سباق ماراثون ويعتبر هذا الأمر مختلف تمامًا عن الوضع الصحي لتك اللعبة، وفي 2016 سجلت الرقم القياسي بـ44 سباقًا ووصلت سرعتها إلى 12 ساعة و58 دقيقة و49 ثانية.

أكبر كعكة
دخل فرانسيس كوين الطاهي البريطاني موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عندما صنع أكبر كعكة في العالم، بلغت مساحة الكعكة 6 أمتار مستخدمين 15 كليو بيض و16 كليو الطحين و13 السكر وغيرها من المكونات.

الفنون القتالية
سجلت الموسوعه في 2017 أن اللاعب علي بهجتيب الذي حطم الرقم القياسي في الفنون القتالية، وهو 16 كتلة اسمنتية في 4.75 ثانية.

الزجاج
في 2017 سجلت موسوعة جينيس قدرة اللاعب محمد رشيد الذي فتح 61 زجاجة في دقيقة.

رونالدو "الدون"
أعلنت موسوعة "جينيس" اليوم عن دخول أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي مع فريقه أمام فريق ايرلندا في تصفيات كاس العالم 2022 حيث وصل إلى 111 هدفًا.

ونشر كريستيانو رونالدو علي صفحة الشخصية "إنستجرام" صورة وهو يحمل شهادة الموسوعة، وشكر الموسوعة على هذه الشهادة قائلًا: "إنه لأمر جيد أن يحصد المرء اعترافًا بتحطيم الأرقام القياسية".

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