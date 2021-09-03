تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "طلعوا العبر في الزمالك عشان أخدنا الدوري.. لما الأهلي بيكسب الدوري ولا بنتكلم"، مضيفا: "عايزين الحق الزمالك السنادي أحق"، واصفا لاعبي الزمالك هذا الموسم بـ الألماظ.



وأشار إلى أن الزمالك كان يخوض الدوري هذا العام وهو في محنة، وبمجلس إدارة مؤقت، واللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، متسائلا: "فيها إيه لما الزمالك يحصل على الدوري سنة؟"، متابعا: "دي كورة.. انتم مكبرين الموضوع أوي"، لافتا إلى أن رانيا علواني تعرضت لهجوم شديد بسبب تهنئتها.



وأضاف، "احنا كسبنا قولوا مبروك.. احنا كلنا ولاد مصر، ومتعملوش شبورة كبيرة خلونا نتبسط، الكورة جزء من الحياة ومش الحياة كلها".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز الزمالك ببطولة الدوري هذا العام، قائلا: "هو ليه محدش بيهنينا إننا أخدنا الدوري.. ده كل حاجة بيفوز فيها الأهلي بنباركله".